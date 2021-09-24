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В Забайкалье планируют создать словарь хамниганского языка

Главная В России
Красноярск
12:41 24 Сентября 2021
язык, средства, бюджет, конкурс, народ
Автор: Sibnovosti.ru
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В следующем году Забайкальский край получит из федерального бюджета 5,68 млн руб. Средства пойдут на мероприятия, направленные на укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов.

Сумму назвал вице-премьер забайкальского правительства Алексей Казаков. По его данным, всего подобные гранты получат 55 российских регионов. Они были распределены по итогам конкурса, который провело Федеральное агентство по делам национальностей.

В числе проектов, на которые предполагается направить средства, официальный портал Забайкальского края назвал разработку словаря хамниганского языка. Хамниганы - этнографическая группа смешанного происхождения. Она родственна бурятам, эвенкам и халха-монголам. По данным этнографов, в Забайкалье проживает до 10 тыс. хамниган. До середины прошлого века их язык считался одним из диалектов бурятского или монгольского.

Софинансирование проектов из регионального бюджета составит 562 тыс. руб.

Фото: пресс-служба правительства Забайкальского края

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