В Забайкалье планируют создать словарь хамниганского языка

В следующем году Забайкальский край получит из федерального бюджета 5,68 млн руб. Средства пойдут на мероприятия, направленные на укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов.

Сумму назвал вице-премьер забайкальского правительства Алексей Казаков. По его данным, всего подобные гранты получат 55 российских регионов. Они были распределены по итогам конкурса, который провело Федеральное агентство по делам национальностей.

В числе проектов, на которые предполагается направить средства, официальный портал Забайкальского края назвал разработку словаря хамниганского языка. Хамниганы - этнографическая группа смешанного происхождения. Она родственна бурятам, эвенкам и халха-монголам. По данным этнографов, в Забайкалье проживает до 10 тыс. хамниган. До середины прошлого века их язык считался одним из диалектов бурятского или монгольского.

Софинансирование проектов из регионального бюджета составит 562 тыс. руб.

Фото: пресс-служба правительства Забайкальского края