Власти Омска подготовили проект новой городской инвестпрограммы

Омская мэрия направила в горсовет проект новой инвестиционной программы. Она рассчитана на 2022 год и плановый период 2023- 2024 годов.

Всего в документе указано 56 объектов. Из них новых – 16. На новые объекты приходится примерно 25% общего объема финансирования. В их числе официальный портал мэрии Омска назвал строительство четырех автодорог, девяти детских садов, школы на ул. Волгоградской, кладбища и др.

Реализация инвестпрограммы потребует расходов из муниципального бюджета в объеме 1,55 млрд руб.

Фото: страница мэрии Омска в соцсети «ВКонтакте»