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Власти Омска подготовили проект новой городской инвестпрограммы

Главная В России
Красноярск
11:41 17 Сентября 2021
инвестиции, программа, строительство, город, объекты
Автор: Sibnovosti.ru
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Омская мэрия направила в горсовет проект новой инвестиционной программы. Она рассчитана на 2022 год и плановый период 2023- 2024 годов.

Всего в документе указано 56 объектов. Из них новых – 16. На новые объекты приходится примерно 25% общего объема финансирования. В их числе официальный портал мэрии Омска назвал строительство четырех автодорог, девяти детских садов, школы на ул. Волгоградской, кладбища и др.

Реализация инвестпрограммы потребует расходов из муниципального бюджета в объеме 1,55 млрд руб.

Фото: страница мэрии Омска в соцсети «ВКонтакте»

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