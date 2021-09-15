Старообрядцы из нескольких стран соберутся на съезд в Бурятии

В Республике Бурятия пройдет съезд представителей общественно-культурных старообрядческих организаций. Мероприятие получило название этнофорум «Всестарообрядческий съезд».

Он состоится с 22 по 25 сентября. Площадки форума будут работать в Мухоршибирском, Тарбагатайском и Кабанском районах региона. По данным официального портала Бурятии, на съезд ждут представителей из ряда регионов России, а также из Молдавии и Румынии.

Этнофорум запланирован в рамках встречи старообрядцев мира «Путь Аввакума». Напомним, в Бурятии проживает большая община семейских, которых считают этноконфессиональной группой русского народа. Это потомки старообрядцев, которых начали высылать в Сибирь в XVIII веке. Протопоп Аввакум являлся идеологом и наиболее видным деятелем старообрядчества в период его возникновения (XVII век).

На днях в республике подвели итоги конкурса на предоставление субсидий на строительство, ремонт и реставрацию зданий и сооружений религиозного назначения, а также благоустройство территорий религиозных объектов. Из 20 проектов-победителей три представлены старообрядческими организациями. Они предполагают благоустройство территории прихода в селе Никольск, ремонт храма в селе Тарбагатай и капремонт кровли прихода в честь Рождества Христова в Улан-Удэ.

Фото: министерство культуры Забайкальского края