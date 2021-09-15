Отопительный сезон в Новосибирске начнется 20 сентября

Власти Новосибирска решили начать отопительный сезон 20 сентября. Соответствующее постановление подписал мэр Анатолий Локоть.

Как уточнили в городской администрации, с 20 сентября энергетики подключают теплоснабжение в социальных объектах. В их числе больницы, школы и детсады. С 22 сентября настанет очередь жилых домов.

«Действие постановления не распространяется на многоквартирные и жилые дома, в отношении которых собственниками помещений установлены условия определения даты начала отопительного периода и (или) дата начала отопительного периода», - отметил пресс-центр мэрии.

Как писали Sibnovosti.ru, в Красноярске и в большинстве районов края отопление включат после 20 сентября. В Улан-Удэ отопительный сезон начался на этот раз 6 сентября, теплотрассы заполняются до 16 сентября.