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Омские свалки начнут убирать в 2022 году

Главная В России
Красноярск
09:22 15 Сентября 2021
мусор, ликвидация, министр, совещание, президент
Автор: Sibnovosti.ru
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Ликвидация двух мусорных свалок в Омске начнется в следующем году. На эти скопления отходов жители города пожаловались президенту РФ в ходе прямой линии.

О планах работ рассказал министр природных ресурсов и экологии РФ Александр Козлов. Он выступил на совещании, которое Владимир Путин провел с членами федерального правительства и руководством «Единой России». Стенограмма опубликована на сайте главы государства.

«И хотел бы, пользуясь случаем, доложить, что на прямой линии с вами люди из Омска поднимали вопрос по свалкам – с губернатором эта тематика отработана, и с 2022 года по двум свалкам в Центральном и Советском районах Омска (почти 45 га) будут начаты работы, и еще две находятся в стадии проектирования» - сказал министр.

Как напомнил ТАСС, в августе этого года визит в Омск совершила вице-премьер РФ Виктория Абрамченко. По ее данным, рекультивация свалок в Омске общей площадью 180 га обойдется в 3,6 млрд руб.

Фото: сайт президента России

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