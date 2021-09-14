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Скончалась вице-мэр Абакана Ирина Кацебина

Главная В России
Красноярск
13:52 14 Сентября 2021
социальная политика, прощание, работа, смерть, некролог
Автор: Sibnovosti.ru
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В Абакане скончалась Ирина Кацебина. Она занимала пост вице-мэра по социальным вопросам.

Ирине Кацебиной было 60 лет. Заместителем главы города она работала с 2010 года.

«Мало кто знает, но очень многое из того, чем гордится Абакан, – победами в федеральных проектах, званием «Город для детей», проектом «Семьеграфия» и благотворительным фондом «Дети Абакана», – мы обязаны идеям Ирины Владимировны, ее настойчивости, организованности», - говорится в некрологе, опубликованном на официальном портале Абакана.

В сообщении правительства Республики Хакасии говорится, что Ирина Кацебина умерла после продолжительной болезни. Прощание с ней пройдет 16 сентября, с 11:00 до 13:30 в городском центре культуры «Победа».

Фото: официальный портал Абакана

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