Причиной отравления арбузом в Москве стала дезинфекция в магазине

Сотрудники СКР задержали подозреваемого в причастности к отравлению москвичей арбузами. Это сотрудник одной из частных компаний, который провел дезинфекцию помещения магазина, сообщает «Общественное телевидение России».

Три члена одной семьи отравились 10 сентября. Всех отправили в больницу с признаками интоксикации. Но двух человек спасти не удалось – бабушка и ее внучка скончались.

Как выяснилось, арбуз они приобрели в магазине «Магнит», который расположен на ул. Совхозной. На ягодах их магазина и на арбузе в квартире пострадавших были обнаружены следы вещества, предназначенного для уничтожения насекомых.

Первое управление по расследованию особо важных дел главного следственного управления СКР по Москве расследует уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть человека).

Фото: сайт следственного комитета России