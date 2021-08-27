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В Республике Алтай вышла в свет книга молодого поэта Алексея Лучникова «Радуга»

Главная В России
Красноярск
15:14 27 Августа 2021
общество, культура, благотворительность, алтай
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В Республике Алтай вышла в свет книга молодого поэта Алексея Лучникова «Радуга». Как пишет сам автор, эта книга предназначена для самых юных читателей, ведь уже после первого года жизни ребёнок способен находить предметы нужного цвета.

"Такой процесс должен быть увлекательным, приносить малышу удовольствие и радость. "Радуга" не только познакомит ребенка с основными цветами, но и расширит представление об окружающем мире", - говорит Алексей Лучников.

Примечательно еще и то, что средства от продажи книги пойдут в фонд общественной организации помощи детям-инвалидам и их родителям "Лига мечты". Как отметил исполнительный директор радиостанции "ПИ FM" Ихтиёр Мардиев, это стало одной из причин, почему "ПИ FM" решила поддержать проект по изданию книги местного поэта. 

- Хочется, чтобы каждый, кто купит книгу,  мог почувствовать свою причастность к этой доброй инициативе, помочь тем, кто так нуждается в нашей поддержке, - сказал Ихтиёр Мардиев. 

Приобрести издание можно в книжном магазине "Мир знаний"  и игровой комнате "Кубик" в  Горно-Алтайске. 

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