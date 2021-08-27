27 августа
Новости России
погода +25 °C
73.99
 
€ 87.06
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

В Иркутске начался процесс над группировкой сутенеров

Главная В России
Красноярск
13:38 27 Августа 2021
суд, скр, группа, уголовное, обвинение
Автор: Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

Иркутский областной суд приступил к рассмотрению дела преступной группировки, которая организовала бизнес по оказанию интимных услуг. На скамье подсудимых оказались сразу 18 обвиняемых.

По данным следственного управления СКР по региону, преступная группа была создана в 2015 году и просуществовала до 2019-го, когда ее деятельность пресекли сотрудники полиции и СКР. Предполагаемый лидер преступного сообщества тогда смог уехать из России. Но, как писали Sibnovosti.ru, в начале этого года его задержали в Грузии и депортировали в РФ.  

Фигурантам уголовного дела в общей сложности предъявлены обвинения по нескольким статьям УК РФ. В том числе, ч. 1 ст. 210 (создание преступного сообщества и руководство его структурными подразделениями), ч. 3 ст. 240 (вовлечение в занятие проституцией, совершенное организованной группой либо в отношении несовершеннолетнего), п. «а» ч. 3 ст. 126 (похищение человека, совершенное организованной группой), п. «а» ч. 3 ст. 163 (вымогательство, совершенное организованной группой).

Как отметили в следственном управлении, всего в группу входили 22 человека. Трое из них заключили досудебные соглашения и в ближайшее время суд в отношении них огласит приговор.

Фото: сайт следственного управления СКР по Иркутской области

На эту тему
Sibnovosti.ru ВКонтакте Только актуальные новости в группе Sibnovosti.ru ВКонтакте
В России / НОВОСТИ
Новости Красноярска: Пять человек разбились в перевернувшемся микроавтобусе в Туве

Пять человек разбились в перевернувшемся микроавтобусе в Туве

27 Августа 2021 г.
ДТП произошло у города Чадана
Новости Красноярска: В Новосибирске достроили дом на улице Декабристов

В Новосибирске достроили дом на улице Декабристов

27 Августа 2021 г.
Квартиры в нем смогут получить 134 дольщика
Новости Красноярска: В Иркутске обновят Московские ворота

В Иркутске обновят Московские ворота

27 Августа 2021 г.
На ремонт фасада отвели месяц
Новости Красноярска: На читинском вокзале открыли отдельное здание для пригородных касс

На читинском вокзале открыли отдельное здание для пригородных касс

27 Августа 2021 г.
Там можно купить билеты на весь маршрут, включая авиаперелет
Новости Красноярска: Антимонопольщики оштрафовали Booking.com B.V. на 1,3 млрд рублей

Антимонопольщики оштрафовали Booking.com B.V. на 1,3 млрд рублей

27 Августа 2021 г.
Компанию признали виновной в злоупотреблении доминирующим положением
Новости Красноярска: «Сибирь» встретится с ярославцами в матче за третье место на хоккейном турнире в Челябинске

«Сибирь» встретится с ярославцами в матче за третье место на хоккейном турнире в Челябинске

27 Августа 2021 г.
В матче кругового турнира этих команд победили новосибирцы
Новости компаний
26/08
Какое количество кредитов можно взять в банках?
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: Из самолета рейса Симферополь – Омск вывели даму с собачкой

Из самолета рейса Симферополь – Омск вывели даму с собачкой

23 Августа 2021 г.
Ей грозит административный арест на срок до 15 суток
Новости Красноярска: Жительница Академгородка обратилась полицию из-за выставки «Все еще лес»

Жительница Академгородка обратилась полицию из-за выставки «Все еще лес»

24 Августа 2021 г.
Она считает, что экспонаты вредят деревьям
Новости Красноярска: Владимир Путин подписал указ о выплате пенсионерам по 10 тысяч рублей

Владимир Путин подписал указ о выплате пенсионерам по 10 тысяч рублей

24 Августа 2021 г.
Денежные средства перечислят в сентябре
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 73
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2021 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Ларионова Т.Н. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru