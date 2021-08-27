В Иркутске начался процесс над группировкой сутенеров

Иркутский областной суд приступил к рассмотрению дела преступной группировки, которая организовала бизнес по оказанию интимных услуг. На скамье подсудимых оказались сразу 18 обвиняемых.

По данным следственного управления СКР по региону, преступная группа была создана в 2015 году и просуществовала до 2019-го, когда ее деятельность пресекли сотрудники полиции и СКР. Предполагаемый лидер преступного сообщества тогда смог уехать из России. Но, как писали Sibnovosti.ru, в начале этого года его задержали в Грузии и депортировали в РФ.

Фигурантам уголовного дела в общей сложности предъявлены обвинения по нескольким статьям УК РФ. В том числе, ч. 1 ст. 210 (создание преступного сообщества и руководство его структурными подразделениями), ч. 3 ст. 240 (вовлечение в занятие проституцией, совершенное организованной группой либо в отношении несовершеннолетнего), п. «а» ч. 3 ст. 126 (похищение человека, совершенное организованной группой), п. «а» ч. 3 ст. 163 (вымогательство, совершенное организованной группой).

Как отметили в следственном управлении, всего в группу входили 22 человека. Трое из них заключили досудебные соглашения и в ближайшее время суд в отношении них огласит приговор.

Фото: сайт следственного управления СКР по Иркутской области