Под Новосибирском начали строить СКИФ

В Новосибирской области стартовало строительство центра коллективного пользования «Сибирский кольцевой источник фотонов» (СКИФ). Объект появится в наукограде Кольцово.

В церемонии начала строительства приняли участие вице-премьер российского правительства Дмитрий Чернышенко и министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков.

«Определен круг задач, которые будут решаться на шести рабочих станциях, построенных на СКИФе в рамках первой очереди. Это расшифровка структуры биополимеров, механизмы функционирования живых организмов, передача наследственной информации, поведение вирусов, механизм действия лекарственных препаратов, создание новых материалов и многое другое», - процитировал сайт правительства региона Валерия Фалькова.

Как писали Sibnovosti.ru, СКИФ займет в общей сложности 30 га. Стоимость строительства составит 37 млрд руб. Создание источника и первой станции должно быть завершено до конца 2023 года, а ввод в эксплуатацию запланирован на 2024 год. Строительство, по распоряжению правительства РФ, ведет «Концерн Титан-2».

В мае этого года Институт ядерной физики СО РАН подписал с Институтом катализа СО РАН (заказчик и застройщик объекта) второй контракт на изготовление оборудования для СКИФа. Его стоимость составила почти 9 млрд руб.

Фото: сайт правительства Новосибирской области