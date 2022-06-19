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«Аэрофлот» решил продлить действие скидок на полеты из Красноярска до 24 июня

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Красноярск
20:50 19 Июня 2022
общество, красноярск, в красноярском крае, в россии, аэропорт, транспорт
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Пассажиры, которые решат отправится отдыхать или по делам из Красноярска смогут купить билеты с приличной скидкой до 24 июня.

Информацию о продлении полезной акции сообщили в пресс-службе аэропорта Красноярска.

Отметим, что скидки на билеты компании «Аэрофлот» обойдутся со скидкой до 60%. Стоимость полета до Москвы, например, начинается от 7 тысяч рублей. А в обе стороны – 10 тысяч рублей. Полет в столицу России в июне, сентябре и октябре составит 4900 рублей, от 7 тысяч рублей туда-обратно. В Санкт-Петербург можно будет улететь за 7800 рублей и по более высокой цене, а с обратным билетом полет в северную столицу РФ обойдется в сумму от 13000 рублей. В июне, сентябре и октябре цены упадут и будут начинаться от 5460 рублей в одну сторону и от 9100 рублей туда и обратно.

В Читу билеты из краевой столицы обойдутся в 6000 рублей, а за 12000 рублей можно будет купить билеты в обе стороны. До Иркутска билет обойдется в 3150 рублей, туда и обратно – от 4500.

Также аэропорта Красноярска действуют скидки до Нового Уренгоя. Цены начинаются от 9450 рублей в одном направлении и от 13 500 рублей за билет в обе стороны, а также есть скидки на рейсы до Благовещенска (от 4550 рублей в одну сторону и от 6500 рублей туда-обратно).

Есть информация о скидках и в других направлениях, которую можно узнать на сайте авиапорта. 

Отметим, что полетать со скидкой можно до 31 октября. Да и количество билетов ограничено.

Фото: аэропорт Красноярска

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