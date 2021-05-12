Пропавшую 11 мая девочку нашли живой

Пропавшую 11 мая двенадцатилетнюю девочку нашли живой, рассказали в пресс-службе МВД. Сообщается, что её нашли на улице, она была одна. Сейчас следователи опрашивают девочку, чтобы выяснить причины ухода из дома.

«По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Красноярскому краю и Республике Хакасия проводится проверка, по результатам которой будет принято о процессуальное решение»

ПО информации от следственного комитета, девочка проживает в семье опекунов. Её мать погибла от руки отца.

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