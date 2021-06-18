Назначена дата выборов депутатов Законодательного собрания края

Назначена дата выборов депутатов Законодательного собрания Красноярского края. Они пройдут в единый день голосования – 19 сентября 2021 года. Такое решение приняли народные избранники во время заседания сессии регионального парламента.

Напомним, по федеральным нормам, решение о назначении выборов должно быть принято не ранее чем за 100 дней и не позднее чем за 90 дней до дня голосования. Днем голосования является второе воскресенье сентября года, в котором истекает срок полномочий Законодательного Собрания.

В сентябре жители края помимо выборов региональных депутатов проголосуют и за депутатов Государственной думы.