Александр Усс увидел в гольфе перспективы

Губернатор Красноярского края Александр Усс выразил уверенность, что развитие гольфа в регионе положительно скажется на туристической привлекательности. Будучи президентом Национальной студенческой спортивной Лиги гольфа, глава края заявил, что у региона есть для этого все возможности. Комментарий чиновника приводит ТАСС.

«Материальная база и широкое студенческое гольф-движение позволяют Красноярску претендовать на роль важной составляющей всего студенческого гольфа России. После проведения Универсиады внимание и туристический интерес к Красноярску возросли. Интерес к неизведанной Сибири плюс развитие классического гольфа станут еще одним серьезным драйвером», - рассказал Александр Усс.

Студенческое гольф-движение действительно в Красноярске есть. Вот что сообщает группа «Гольф в Сибирском федеральном университете» во «Вконтакте»: «в СФУ открылась специализация гольфа! теперь у каждого студента появилась возможность заниматься гольфом на физкультуре! занятия проводятся совместно с Красноярской федерацией гольфа они предоставили инструкторов и необходимую материальную базу». В группе состоит 198 человек. Последняя запись датирована 7 февраля. Предпоследняя - мартом 2020 года.

фото: Пресс-служба "Гольф Эстейт"