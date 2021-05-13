Общественная палата края похвалилась поправками в Конституцию РФ

Общественная палата Красноярского края в рамках выездного заседания комитета Законодательного собрания по государственному устройству, законодательству и местному самоуправлению подвела итоги работы в 2020 году.
По словам председателя палаты Натальи Грушевской, среди основных направлений работы в прошлом году стоит отметить «участие в реализации национальных проектов, организацию общественного наблюдения на голосовании по поправкам в Конституцию РФ в Красноярском крае; выработку мер поддержки и проведение благотворительных акций в период распространения коронавирусной инфекции; общественную экспертизу федеральных и региональных нормативно-правовых актов и многое другое».
Так, как оказалось, итогом обсуждения красноярской общественностью стали две поправки в Конституцию РФ, которые вошли в конечный документ. Они касаются духовно-нравственных ценностей, веры, ценности семьи как союза мужчины и женщины.
Как рассказали депутаты, обсуждения Общественной палаты приводили не только к изменениям, но и наоборот – к сохранению тех или иных моментов, чтобы «оставить все, как есть».
«Общественная палата — это очень важный институт Красноярского края, на котором обсуждаются и решаются разные вопросы. Не так давно как раз Общественная палата по поручению комитета проводила обсуждения по поводу переименования Северной Земли. Это стало очень сильным подспорьем при принятии комитетом решения: оставить все, как есть, с учетом мнения общественности», - поделился заместитель председателя комитета Александр Новиков.