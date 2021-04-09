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В Норильске создадут лабораторию для мониторинга экологии

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Красноярск
08:56 9 Апреля 2021
норильск, бюджет, экология, законодательное собрание, в красноярском крае
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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В Норильске и Таймырском Долгано-Ненецком районе создадут специальную лабораторию для мониторинга экологии. Ее сотрудники будут выявлять источники загрязнений атмосферы и водных объектов, предотвращать нарушения со стороны промышленных предприятий, информировать местных жителей о режиме неблагоприятных метеоусловий. На эти цели из краевого бюджета выделят 60 млн рублей. Такое решение приняли депутаты регионального парламента на заседании комитета по природным ресурсам и экологии в рамках рассмотрения весенней корректировки бюджета на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов.

Кроме этого, народные избранники согласовали дополнительное выделение 75 млн рублей муниципалитетам края на обустройство площадок накопления мусора и покупку контейнеров.

Также расходы будут увеличены на работы с обращением с безнадзорными животными в муниципальных образованиях и предотвращение лесных пожаров. К примеру, 7 млн рублей понадобится на расширение противопожарные полосы, которыми окружают леса и поселки. По новым нормативам их ширина должна увеличится с 2,5 до 10 метров.

Всего бюджет государственной программы «Охрана окружающей среды, воспроизводство природных ресурсов» в 2021 году увеличивается на 159 млн рублей.

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