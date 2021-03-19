Нового главврача онкоцентра представили коллективу

Министр здравоохранения края Борис Немик представил коллективу нового главврача онкоцентра. В краевом Минздраве сообщили, что на должность исполняющего обязанности руководителя назначен заведующий кафедрой онкологии КрасГМУ, профессор Руслан Зуков. В онкоцентре Руслан Зуков работает 15 лет.

«Исполнять обязанности главного врача такого большого и, безусловно, социально значимого учреждения, – очень ответственная задача. К принятию этого решения я подошел со всей серьезностью, взвесив «за» и «против», оценив свои возможности. Многое сделано для развития онкологической службы региона за последние годы, но также многое еще предстоит сделать. Первоочередные задачи – продолжение реализации национального проекта «Здравоохранение» в части совершенствования онкологической помощи жителям нашего большого региона», - заявил Борис Немик.

В числе задач нового главврача - снижение смертности от онкозаболеваний в Красноярском крае, а также числа выявленных онкологий. Еще одна цель - завершение реконструкции онкодиспансера. Также необходимо вводить современные технологии лечения.

Напомним, что прежнему главврачу краевого онкодиспансера Андрею Модестову губернатор предложил стать советником по здравоохранению. Модестов предложение принял. Ранее краевые власти указали не его недоработки в должности руководителя онкоцентра.

фото: Минздрав