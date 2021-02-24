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Максим Маркерт: «В крае нет борьбы севера и юга, местных и варягов — идет борьба против выкачивания сверхдоходов»

Главная Политика
Красноярск
12:42 24 Февраля 2021
права, политика, партии, в красноярском крае
Автор: Sibnovosti.ru
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В России и в Красноярске, в частности, появилась новая политическая сила. 22 февраля в столице состоялся 11-й съезд партии «Справедливая Россия». Депутат Законодательного собрания края Максим Маркерт комментирует Sibnovosti.ru его итоги: зачем во главе «эсеров» объединились три партии и какие интересы новая структура будет отстаивать?

«Мы, кто был в этом строю с самого начала, хорошо помним, что «Справедливая Россия» и начиналась как объединяющая сила, сплотившая в своих рядах сторонников «Родины», «Партии пенсионеров» и других патриотических, народных партий тех лет. Объединение продолжается и теперь. Партия «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ПАТРИОТЫ – ЗА ПРАВДУ» будет отстаивать социально-экономические интересы трудящегося большинства российских граждан», - рассказал он.

По словам парламентария, основной задачей новой партии станет борьба с несправедливостью устройства современного общества.

«Торжество дикого капитализма, отстранение народа от собственности, хищническое освоение природных ресурсов в частных интересах привело к возникновению привилегированного меньшинства, а интернет и социальные сети дали большинству голос. Этот голос невозможно не заметить, а то, что это большинство говорит — игнорировать. Поэтому число сторонников социалистических идей и дальше будет расти», - уверен Маркерт.

Идеи новой политической силы, говорит он, будут для Красноярского края и его жителей как никогда актуальны.

«Все это в полной мере характерно и для нашего края, где несколько десятков лет, то утихая, то разгораясь вновь, идет борьба олигархов за собственность и влияние. При этом политика социального ориентирования крупного бизнеса встречает порой самое ожесточенное сопротивление. Как депутат Законодательного Собрания двух созывов я поддерживал и буду поддерживать такие проекты, как «Енисейская Сибирь» исключительно в части обязательств по созданию рабочих мест, повышению заработных плат, замены иностранных поставщиков нашими местными компаниями, созданию профильных факультетов в наших ВУЗах. Исполнительная власть края должна призвать крупные компании к полноценной ответственности за будущее, здесь ее можно только приветствовать. Однако, уже сейчас отчетливо видно, что далеко не все так называемые «инвесторы» честно участвуют в жизни региона, где получают свою прибыль.

Продолжается многолетняя порочная практика — выкачивание денег из советского промышленного комплекса, при этом так называемые «инвесторы» не заботятся ни о людях, ни о будущем нашего региона. Такой способ зарабатывания денег неминуемо ведет к производственным, техногенным, экологическим катастрофам. Одна из них, самая страшная для современной России произошла в Норильске 29 мая прошлого года. И каждый раз, когда патриотические стремления усилить свой край встречаются с политикой максимального извлечения прибыли из его ресурсов, возникает новый виток противостояния.

При этом совсем неверно расценивать происходящее в крае как борьбу варягов и местных, севера и юга, одних металлургов и других металлургов — все это навязанные противопоставления. Есть только борьба идей, ценностей, традиций. И в этой борьбе мы и дальше будем добиваться социалистического разворота в общественном жизнеустройстве, справедливого распределения благ в интересах всех граждан, стоять на страже интересов российского общества и государства», - резюмировал депутат.

 

фото: sobranie.info 

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