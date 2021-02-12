Раиса Кармазина намерена баллотироваться на новый срок

Депутат Госдумы от Красноярского края Раиса Кармазина намерена участвовать в выборах депутатов VIII созыва. В интервью Sibnovosti.ru она заявила, что готова баллотироваться на новый срок.

«Собираюсь участвовать в выборах.. Планы одни - помогать людям, потому что мы представители народа. Все вопросы, которые возникают в регионе, а у меня самый большой округ, – их и решаем. Моя задача – улучшить качество жизни людей», - сказала Раиса Кармазина.

Отметим, что Раиса Кармазина долгожитель в Госдуме. Она была в IV, V, VI созывах, а ныне является депутатом Госдумы VII созыва. Раиса Кармазина занимает пост первого заместителя руководителя фракции «Единая Россия», она член комитета Госдумы по контролю и Регламенту.

Напомним, накануне Sibnovosti.ru беседовали с другим депутатом Госдумы от Красноярского края - Петром Пимашковым.