В преддверии Единого дня голосования, который состоится 19 сентября, политические партии определяются с кандидатурами на участие в выборах. По данным Sibnovosti.ru, в партии власти сейчас идут переговоры и консультации по кандидатурам в Госдуму. Собственный источник сообщил, что действующий депутат Государственной думы Петр Пимашков может отказаться от участия в выборах по одномандатному округу и в партии рассматривается другая кандидатура.

Корреспондент Sibnovosti.ru связался с действующим депутатом Государственной думы и экс-мэром Красноярска:

«В феврале будет проведен праймериз. Сейчас ведется эта работа. Затем решение будут принимать на уровне партии. Нужно подождать с ответом. А решать вопросы, служить красноярцам – я занимаюсь этим сейчас и буду заниматься этим дальше. В каждом районе края, в каждом городе», – прокомментировал депутат.

Стоит отметить, что праймериз партии власти традиционно пройдет в мае текущего года.

«Если Емельяновский район взять: строительство школы, детского сада, водовода – все под контролем. Также ряд других поселений под контролем Десятки, если не сотни таких серьезных проблем в городах и селах. Я настроен на то, чтобы решать эти вопросы», – поделился планами Петр Пимашков.

Петру Пимашкову 72 года, он является депутатом Госдумы двух созывов – 2011-2016 и 2016-2021. Главой Красноярска она работал с 1996 по 2011 годы.