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Виктор Зубарев в Красноярском крае провел прием граждан

Главная Политика
Красноярск
12:20 15 Января 2021
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Автор: Sibnovosti.ru
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Депутат Государственной думы Виктор Зубарев  провел прием граждан по личным вопросам в Красноярском крае. Общение с сибиряками было организовано в дистанционном режиме с учетом рекомендаций Роспотребнадзора, обращения направлялись на телефон «горячей линии», на электронные почту и в социальные сети народного избранника.  Депутат созвонился со всеми обратившимися к нему людьми, обсудив каждый вопрос и поступившие предложения по совершенствованию законодательства.

Среди высказанных красноярцами проблем – вопросы благоустройства дворовых территорий и вывоза мусора, социальной поддержки. Так, жительница Ужурского района попросила депутата оказать содействие в получении специального тренажера для послеоперационной реабилитации сына. Виктор Зубарев сообщил, что готов помочь семье и обратится в местные органы власти и социальные службы.

Еще два обращения – от жителей Красноярска по поводу таможенных пошлин на автомобили, ввезенные в Россию из Республики Армения. Люди, несколько лет назад купившие недорогие машины, сейчас опасаются, что просто не смогут оплатить пошлину и лишаться транспортных средств. Этот вопрос сейчас стоит достаточно остро, и должен быть решен взвешенно, в том числе в интересах граждан, - отмечает депутат.

Руководитель одного из спортивных клубов Республики Алтай попросил у депутата поддержки в развитии на территории сибирских регионов детско-юношеского спорта. По словам парламентария, сейчас готовится соответствующая программа – в ней будут учтены все особенности развития детского, юношеского и студенческого спорта в России. При этом, очень важную роль в подготовке документа играют и инициативы из субъектов РФ.

Добавим, что по всем поступившим обращениям депутат готовит запросы в органы государственной и муниципальной власти, в надзорные ведомства и управляющие компании.

«Очень важно, чтобы запросы людей были отработаны максимально быстро и содержательно», - подчеркнул народный избранник.

Следующий приём граждан Виктор Зубарев планирует провести в Красноярском крае в начале февраля. 

По материалам политической партии "Единая Россия"

Фото: "Единая Россия"

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