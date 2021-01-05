Красноярские депутаты проверили, как в городе вывозится мусор

Депутаты Красноярского городского Совета проинспектировали площадки сбора коммунальных отходов. Как отмечает заместитель председателя горсовета Андрей Козиков, в эти январские выходные количество жалоб на вывоз мусора от жителей краевого центра свелось практически к нулю по сравнению с тем, что было два года назад, после того, как в России началась мусорная реформа.

«Мы выехали посмотреть, как вывозится мусор, - говорит Андрей Козиков. - Праздники – горячая пора для региональных операторов и управляющих организаций, в этот период образуется большое количество коммунальных отходов, опустошать баки приходится чаще, чем в обычные дни. Каникулы показывают слабые места. Сейчас мы видим, что картина хорошая. За два года регоператоры научились работать. В январе 2019 года в Красноярске поступило восемь тысяч жалоб на вывоз мусора. В январе 2020 года было 46 обращений. В нынешнем январе пока никто не жаловался. Но мы ещё проедем по частному сектору».

Стоит отметить, что муниципалитет провёл большую работу в сфере обращения с ТКО. Силами города организована уборка несанкционированных свалок. В 2020 году в городе очистили десятки земельных участков. Всего за год на уборку несанкционированных свалок потрачено 4 миллиона 100 тысяч рублей. За складирование отходов в непредназначенных для этого местах административное наказание получили 27 жителей, три должностных лица и 10 организаций района. Их оштрафовали на 418 тысяч рублей.

В 2020 году новые контейнерные площадки появились в поселках Бугач, Лалетино, ГЭС, Таймыр, Цементников, Кразовский и других микрорайонах с частной жилой застройкой. Места для установки мусоросборников определяли сами жители частного сектора. По рекомендации депутатов департамент городского хозяйства Красноярска совместно с администрациями районов определил необходимое количество мест накопления. Все площадки обустроены в соответствии с едиными требованиями к внешнему виду и другим характеристикам, утвержденными на уровне города. Они оборудованы крышей, имеют бетонное основание с уклонами для отведения дождевых и талых вод, покрашены в цвета нейтральных серых оттенков. К ним свободно могут подъезжать мусоровозы. На каждой площадке обязательно размещена информация о собственнике, с указаниями контактных телефонов, а также перечислены дома, для кого предназначены эти контейнеры. Их монтаж завершился поздней осенью. В Железнодорожном районе организовано 10 площадок, в Октябрьском – 48 площадок, в Советском – три, в Центральном – 12, в Свердловском – 17.

На 2021 год в бюджете муниципалитета заложено ещё 9,5 миллионов рублей на организацию 52 контейнерных площадок в частном секторе.

Однако тема обращения с ТКО по-прежнему остаётся острой. Не везде в городе организованы площадки для сбора и хранения ТКО, где-то жители не могут договориться друг с другом о месте установки контейнеров, не везде хорошо работают управляющие компании, которые должны отвечать за содержание площадок.

«Есть микрорайоны, где одной мусорной площадкой пользуется несколько домов, - говорит депутат Олег Панченко. – Там возникают сложности – управляющие компании не могут договориться о графике вывоза и уборки. Получается, что в каникулы контейнеры наполняются за сутки, а вывозятся по графику будних дней – два – три раза в неделю. Есть небольшое количество МКД, с которыми отказываются сотрудничать управляющие компании. Как правило, это убыточные двухэтажки, из которых невозможно извлечь прибыль. УК нет, а жители самостоятельно не могут организовать вывоз и уборку площадок. Ещё одна проблема – спорные территории, где МКД не могут между собой договориться, на чьей территории находятся мусорные площадки. Все эти проблемы требуют решения на региональном уровне, на который реформа 2019 года вынесла тему обращения с ТКО».

Депутаты не намерены оставлять тему без внимания, после каникул они обсудят положение дел в этой сфере на заседании постоянной комиссии. Горожанам они рекомендуют при возникновении проблем с вывозом мусора не молчать.