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Первый заместитель министра экологии уволился по собственному желанию

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Красноярск
11:11 31 Декабря 2020
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Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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В правительстве Красноярского края произошли очередные кадровые изменения. Так, со вчерашнего дня свой пост покинул Виталий Бадмаев, который работал в должности первого заместителя министра экологии и рационального природопользования Красноярского края.

На официальном портале региона сообщается, что Бадмаев уволился по собственному желанию. Соответствующее решение было подписано Юрием Лапшиным – первым заместителем главы региона – председателем правительства.

Бадмаев пришел на этот пост в июле текущего года, когда министром экологии был Павел Корчашкин, трудовой контракт был заключен сроком на три года.

Отметим, что в середине декабря в министерстве экологии и рационального природопользования руководителем стал Павел Борзых.  

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