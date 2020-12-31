Первый заместитель министра экологии уволился по собственному желанию

В правительстве Красноярского края произошли очередные кадровые изменения. Так, со вчерашнего дня свой пост покинул Виталий Бадмаев, который работал в должности первого заместителя министра экологии и рационального природопользования Красноярского края.

На официальном портале региона сообщается, что Бадмаев уволился по собственному желанию. Соответствующее решение было подписано Юрием Лапшиным – первым заместителем главы региона – председателем правительства.

Бадмаев пришел на этот пост в июле текущего года, когда министром экологии был Павел Корчашкин, трудовой контракт был заключен сроком на три года.

Отметим, что в середине декабря в министерстве экологии и рационального природопользования руководителем стал Павел Борзых.