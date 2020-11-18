18 ноября
Красноярск
погода -9 °C
76.25
 
€ 90.39
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

Партия «Новые люди» открыла отделение в Красноярском крае

Главная Политика
Красноярск
16:24 18 Ноября 2020
партии, политика, госдума, выборы
версия для печати Ico_print

«Новые люди» начали подготовку к выборам в Государственную Думу, которые состоятся осенью 2021 года, - сообщил руководитель регионального штаба Евгений Гореленков.
 
На данный момент «Новые люди» представлены уже более чем в 60 регионах России. Теперь среди них есть и Красноярский край. По словам лидера партии Алексея Нечаева, «Новые люди» будут принимать участие в выборах в Госдуму-2021 и сейчас формируют список кандидатов в депутаты.

Партия «Новые люди» открыла отделение в Красноярском крае

«Согласно последним опросам ВЦИОМ, 39% людей в стране выступают за перемены, за развитие. Мы предполагаем, что к думским выборам это может быть уже 50% и даже больше», – отметил лидер партии Алексей Нечаев.

«Новые люди» ставят целью обновление власти, снижение участия государства в экономике, поддержку малого бизнеса и самозанятых, а также бережное отношение к окружающей среде.

Партия «Новые люди» открыла отделение в Красноярском крае

- Мы готовимся принять участие в выборах депутатов Законодательного собрания Красноярского края и Госдумы в 2021 году и уже сейчас ведем подбор кандидатов, по-настоящему новых людей, которые до этого не занимались политикой и не работали в органах власти, - сообщил руководитель регионального отделения партии “Новые люди” Евгений Гореленков. - Еженедельно в Красноярске проходят встречи со сторонниками и активистами партии. На каждой из них мы обсуждаем проблемы города и вырабатываем пути их решения.

Партия «Новые люди» открыла отделение в Красноярском крае

Справка:
Партия была образована 1 марта 2020 года. На сентябрьских выборах этого года партия прошла в парламенты во всех регионах, где выдвигалась партийным списком. В Костромской, Калужской, Рязанской и Новосибирской областях «Новые люди» набрали около 8% голосов, а в городе Томске более 15% голосов избирателей.
 
О текущих проектах в Красноярском крае Новые люди рассказывают в социальных сетях: https://vk.com/newpeople_24

Фото: партия «Новые люди»

Политика / НОВОСТИ
Новости Красноярска: Краевой суд оставил без изменения приговор для экс-депутата Заксобрания Сергея Титова

Краевой суд оставил без изменения приговор для экс-депутата Заксобрания Сергея Титова

18 Ноября 2020 г.
Он приговорен к восьми годам колонии строгого режима за взятку
Новости Красноярска: Экс-чиновники из Красноярского края заняли руководящие посты в Севастополе

Экс-чиновники из Красноярского края заняли руководящие посты в Севастополе

17 Ноября 2020 г.
Их назначил губернатор города-героя Развожаев
Новости Красноярска: В Горсовет Красноярска внесли проект бюджета города

В Горсовет Красноярска внесли проект бюджета города

13 Ноября 2020 г.
Какие ключевые моменты содержатся в главном финансовом документе?
Новости Красноярска: Автогонщица из Красноярска решила стать мэром Магадана

Автогонщица из Красноярска решила стать мэром Магадана

12 Ноября 2020 г.
Оксана Яковлева подала документы для конкурсной комиссии
Новости Красноярска: Александр Новак назначен вице-премьером российского правительства

Александр Новак назначен вице-премьером российского правительства

11 Ноября 2020 г.
До 2008 года он работал в Красноярском крае
Новости Красноярска: Партпроект «Локомотивы роста» откроет Проектный офис в Сибири

Партпроект «Локомотивы роста» откроет Проектный офис в Сибири

6 Ноября 2020 г.
До конца года планируется открыть двери первого офиса в Новосибирске
Новости компаний
18/11
На базе СФУ пройдёт юбилейный Всероссийский фестиваль науки «NAUKA 0+»
17/11
Зачем ТЭЦ «сдают экзамены» и получают паспорта?
16/11
«Ростелеком» установил первую криптобиокабину в МФЦ Республики Хакасия
12/11
Сбербанк соберет предпринимателей Сибири на форуме «СБЕР Бизнес | Live»
12/11
Жители Красноярского края могут отправлять посылки по номеру телефона
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: В минусинский бюджет-2021 включена подготовка к юбилею города

В минусинский бюджет-2021 включена подготовка к юбилею города

14 Ноября 2020 г.
Финансовый документ поступил в горсовет
Новости Красноярска: За последние сутки в Красноярском крае от коронавируса умерло еще 18 человек

За последние сутки в Красноярском крае от коронавируса умерло еще 18 человек

18 Ноября 2020 г.
Зафиксировано 335 новых случаев заражения
Новости Красноярска: Жители Красноярского края чаще других в Сибири сталкиваются с психологическим давлением начальства

Жители Красноярского края чаще других в Сибири сталкиваются с психологическим давлением начальства

18 Ноября 2020 г.
Об этом заявили 43% опрошенных
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2020 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Морозова А.С. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru