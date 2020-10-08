Елена Пензина: «Проблема любого политика крупного ранга - когда нет громоотвода»

К депутату Законодательного собрания Красноярского края Елене Пензиной никто не относится ровно. Ее либо любят, либо ненавидят. Это точно признак живого политика – деятельного, иногда резкого и точно небезразличного. Sibnovosti.ru поговорили с народной избранницей о работе, жизни и карьере.

- Я тебя знаю 15 лет. В медийной тусовке мне говорят: «Как ты общаешься с Пензиной? Она такая-сякая…». Тебе есть, чем крыть эти утверждения? Почему у тебя сложился такой непростой образ?

- Жесткий, наверное. Когда я искала свою нишу на телевидении, я понимала, что это роль, и она должна быть яркой и запоминающейся. Наверное, этот имидж отчасти соответствует характеру, он достаточно гармоничный был. Я никогда не думала, что гиперпопулярна. Для меня это стало откровением, когда Влад Демин сказал: «Здравствуйте, Елена. Так приятно с вами познакомиться, я вырос на ваших программах». И я осознала, что меня смотрят и знают. И этот имидж сложился благодаря тому, что я всегда нацелена на результат, сколько бы времени ни прошло.

- Перейдем к твоей депутатской деятельности. Наверное, тебе сложно отвечать за всех депутатов. Все парламентарии разные, но конкретно этот созыв невероятно мертвый-пенсионерский. Абсолютно нет ярких личностей. Условно депутата Мкртчяна в лицо мало кто из жителей краевого центра вообще узнает. Инициатив законодательных у некоторых ноль, в том числе у единороссов. Как такое может быть? Люди с 2016 года сидят на зарплате, у кого-то аппарат, машины и ничего в плане работы…

- Обсуждать коллег не этично. Я думаю, что время сильно меняется и в следующий созыв для тех, кто будет в который раз избираться, уже мало будет только презентовать себя. Нужно будет рассказать, чем занимался. Для многих кандидатов это станет новым откровением. Действительно, очень меняется подход избирателя к выбору кандидата.

- Он стал более потребительским?

- Он более взвешенный. И это показали последние выборы. Я долго думала по поводу того, почему такой результат случился. Вроде, есть оппозиция, а результаты у нее не очень хорошие. Хотя, казалось бы, отсутствуют «Патриоты» на политическом рынке, и эта ниша должна была перейти другим партиям, но этого не произошло. Этого не произошло и с точки зрения низкой явки, и с точки зрения высокой явки. Раньше результаты были другими, и было понятно, что сушка явки выгодна кандидатам от партии власти, а сейчас вне зависимости от того, сколько человек пришло на избирательный участок, они предпочитают выбирать партию власти. Наверное, больше присутствует потребительское отношение, и это нормально. Люди стали разбираться в том, где практическая польза для себя, своего подъезда, своего района, а где голословные популистские лозунги. Это четко видно по результатам выборов. Люди сейчас больше задают вопросы по поводу того, что ты сделал. Уже невозможно рассказать о том, что ты сделаешь, нужно рассказывать о том, что ты сделал.

- В продолжении темы «Единой России». Всем известно, что у тебя не самые простые отношения с Добровольской, Дюковым. Как вы уживаетесь в стенах «едра». Получается ли как-то конструктивно работать?

- В силу своего характера я стараюсь не обращать внимания на взаимоотношения. Более того, если у меня не совсем хорошие отношения с кем-то из коллег, но при этом инициатива, которую они выдвигают, кажется мне полезной и нужной, я ее способна поддержать. Таких примеров достаточно много. Если я считаю, что инициатива полезная, я будут ее поддерживать. Если я считаю, что она вредная, вне зависимости от взаимоотношений, я буду выступать против.

- Толмачев, скорее всего, станет первым замом Развожаева в Севастополе. Ты с ним хорошо знакома. Как считаешь, справится ли он? Возможен ли какой-то отток красноярских кадров в Севастополь?

- Если говорить про людей, которые серьезные посты здесь занимают, то однозначно, нет. Возможно, кого-то в окружении Сергея Александровича из красноярцев, из той команды, которые с ним работали, в том числе и по выборам, то, наверное, да, он заберет. Я не знаю, каким он будет чиновником. Странно такими прогнозами заниматься. Опыт разных людей говорит о том, что можно быть хорошим председателем правительства, плохим мэром. Можно быть хорошим депутатом, но плохим чиновником. Можно быть хорошим чиновником, но плохим депутатом. Это отчасти, наверное, потому что психологически люди не могут перестроиться. Надевая на себя определенную роль… Любая должность - это роль с определенным набором как внутренних качеств, так и компетенций, которыми обладает человек. Неумение переключаться в этих ролях впоследствии демонстрирует, хорош или нет человек в той или иной должности.

- Мы упомянули Толмачева. Всем известно, что он занимался Конституцией, потом выборами Развожаева. Человека на округе в Октябрьском районе нет полгода. С точки зрения депутата, это нормально?

- Конечно, не нормально. Ты задаешь закрытые вопросы. Как на это ответить.

- Ну депутаты как-то реагируют? Говорят: «Сережа, ты хоть на неделю приезжай! Потопчи Академгородок, Удачный! Встреться с бабушкой»…

- Конечно, в сложившейся ситуации нужно было слагать с себя полномочия и заниматься той деятельностью, которой Сергей занимался. Присутствие в округе для депутата обязательно.

- Одномандатника…

- Мой опыт о чем говорит…В силу известности, потому что длительное время я была журналистом, и ко мне люди и без депутатства приходили по вопросам и проблемам. Часто в силу того, что некоторых депутатов по непонятным причинам в округе не знают, люди идут к другим депутатам, более известным. Это плохо. Приходится заниматься работой, которую ты делаешь за другого депутата. Конечно, в этой ситуации мое мнение с твоим совпадает: бери самоотвод, освобождай округ для другого человека, который может стать полезен избирателям, никто же не принуждает идти в депутаты.

- Нормально, что депутат, который работает на постоянной основе, получает больше, чем мэр Красноярска? Как такое может быть? Человек, у которого 10 департаментов, 25 задач. И условный депутат…

- Начнем с того, что любой человек на своей работе должен получать достойную заработную плату. Соответственно оценивать, работать за эту зарплату, чтобы потом получать нормальную пенсию, либо брать взятки, лишиться статуса и предстоящей пенсии и т.д. Мое мнение, что зарплата у любого человека должна быть достойной, вне зависимости от того, где он работает.

- У тебя богатый телевизионный опыт. Посмотрел программу «Законодательная власть» на сайте Sobranie.info. Без смеха это смотреть невозможно. Это дискотека, что-то между 80-х и 90-х. Там странные планы, депутаты все сидят. Это «Собес. Инфо». На это уходят деньги, СМИ борются за эти контракты. Ты не задумывалась, почему это происходит? Как в Красноярске, где пул хороших ведущих, режиссеров, можно создавать такой днищенский продукт? Без обид…

- Он и стоит недорого, если ты посмотрел контракты. Сколько денег, столько песен. Как мне кажется, в последнее время журналистика Красноярского края немножко зажравшаяся. Не очень хорошо употреблять такой термин, конечно. Но тем не менее, по накатанному все идет, и это кажется очень удобным. Зачем менять отжившие формы и форматы…

- Наверняка, в ТЗ Законодательное собрание прописало, что им надо, чтобы синхрон был 40 секунд, а стендап 25.

- Инерция вот эта тоже не дает развития. Сейчас категория получателей этого продукта ментально, она другая. Она требует других форматов и подходов, может быть, снятых на телефон. Почему я закрыла программу, потому что считаю, что это уже не актуально. Это уже никому не интересно. Более интересно, когда ты идешь на мероприятие, снимаешь на телефон и это попадает во все новости и за это не надо платить никаких денег. С другой стороны, есть устаревшие формы взаимодействия госорганов со средствами массовой информации, где-то для галочки, где-то для того, чтобы донести свою позицию. С точки зрения качества этого продукта, никто не заморачивается. Это скучно.

- Хотел вспомнить твоих «друзей» Быкова и Талюка. Как думаешь, какая их ждет судьба? Глядя на то, как Талюк уезжает на карете скорой помощи, как посидел Анатолий Петрович, какие эмоции ты испытываешь?

- Наверное, нельзя желать людям чего-то плохого в жизни. Но при этом каждый кузнец своей судьбы. Я уверена, что и Анатолий Петрович, и Талюк прекрасно понимали, к какому концу они движутся. В силу достаточно длительного времени безнаказанности немножко потеряли берега и считали, что кара-возмездие никогда их не настигнет. Нет у меня никаких эмоций, в жизни рано или поздно за все приходиться платить. Если ты ответственный человек, в том числе за свою жизнь, то ты должен принимать, в том числе и наказание, которое тебя ждет за те или иные действия. Если ты безответственный человек, то в том, что произошло, будешь винить окружающих, природу-погоду, бога…Кого угодно, только не себя.

- Тебе не кажется, что силовики облажались с задержанием того же Талюка. Я имею ввиду привлечение Эдуардов Петровых, Павлов Брыкиных, которые вызвали негативную реакцию.

- Я не думаю, что это местные силовики привлекали…

- Когда Талюк переехал Брыкина, Белкина стояла за углом и через 20 минут давала официальный комментарий.

- Мне сложно это комментировать, я там, на месте, не была. Но это корреспонденты федерального канала, можно как угодно к этому относиться. Понятно, что повышенный интерес силовиков будет к происходящему событию. Большой минус Эдуард Петров принес в карму федеральной журналистики, но с другой стороны и журналисты и, кого я из силовиков знаю, они взбешены были таким поведением Петрова и «Дежурной части». Позитива в эту повестку они точно не внесли. И население негативно это восприняло, и сами силовики, и все журналистское сообщество Красноярска. Несмотря на то, что разное отношение к фигуре Талюка.

- Федеральная журналистика деградировала больше, чем местная?

- Они более циничные, они всегда такими были.

- Ты недавно прилетела из Норильска. Какие впечатления вынесла, даже с точки зрения того, а чем мы раньше думали? Мы вдруг захотели сделать корпункты телеканала «Енисей», газету сделать на севере. Почему раньше все забивали на очевидные проблемы Норильска, и почему сейчас все опомнились?

- Я думаю, что у любой сложной проблемы есть определенная точка кипения. Эта точка кипения в этом районе настала. Нужно понимать, что Норильск - удаленная территория, куда сложно попасть. Там есть коррупционные фишки, которые не позволяли длительное время всей этой проблематике выйти наружу. Понятно, если тебе невозможно с твоим уровнем заработной платы и другими ресурсам переехать жить в другое место. Кого-то родители держат, кого-то отсутствие материально благополучия, но если ты будешь выступать против всего того, что там происходит, то просто потеряешь последние материальные блага и останешься там без работы. Так, например, происходит с Василием Рябининым (замглавы Роспотребнадзора), который эту тему поднял. Он сейчас без работы находится и занимается тем, что показывает, что там сейчас реально происходит. Я рада, что мы туда приехали. Одно дело, когда ты читаешь документы, другое дело, когда ты видишь все своими глазами. Честно: я в ужасе от того, что я там увидела. Я реально в ужасе! Это варварское отношение к природе на протяжении десятилетий. Это не просто что-то тут недавно потекло, это регулярно происходит и никому нет дела!

- Как будут развиваться события дальше? Информационная война, которая происходит между силами Потанина и краевой администрацией ни к чему хорошему не приведет...

- Федеральный центр не на стороне предприятия. Все будет зависеть от решения Арбитражного суда, начало процесса 12 октября. Очевидно, что компании придется менять подход к работе в этом районе. Очевидно, что экология должна стать приоритетом. Сколько лет на это уйдет, я не могу прогнозировать. Сейчас такие смешные начинают поступать заявления в прессу, о том, что природа самоочищается, во всем виновата мерзлота и прочее… Там нужно независимое СМИ, чтобы у таких как Василий Рябинин была возможность выступать. Помимо корпунктов там будет открыто отделение министерства природных ресурсов и экологии, инспекторы которого моментально реагируют на ситуации с мелкими авариям, берут пробы, там стационарные посты будут расположены по мониторингу воздуха, проб земли, воды. Росрыболовство жесткую позицию занимает…

- Как считаешь, противостояние с Потаниным, «Норникелем» как-то скажется на перспективах Александра Усса на посту губернатора Красноярского края? Продавит ли Потанин отставку Усса?

- Я не думаю. Очевидно, что правда не на стороне Потанина. Мы понимаем, что не избиратели принимают решение. Но шаги федерально центра - они очевидны, но они не на стороне учредителя.

- На налоговой базе бюджета Красноярского края это все может сказаться? Может «Норильский никель» выкрутиться и сказать, что будет платить в два раза меньше?

- В рамках комиссии депутатского расследования эти вопросы я тоже поднимала. Понятно, что сейчас масштабные работы ведутся, там огромное количество людей задействовано в ликвидации последствий аварии и гигантская работа проведена. Я не знаю, миллиарды это или миллионы, но любой коммерсант всегда считает деньги. Конечно, «Норильский Никель» будет подчитывать те средства, которые он вложил в ликвидацию последствий аварии. Конечно, он будет пытаться каким-то образом снизить налог не прибыль. Такие возможности у предприятия есть, они заложены в налоговом кодексе. Они не порадуют бюджет, в рамках комиссии мы эти вопросы задаем правительству. Я думаю, что на следующей сессии предварительно какие-то ответы мы на это услышим. Плюс к этому, несмотря на то, что штраф должен пойти в федеральный бюджет, нужно, чтобы там были предусмотрены очевидные меры, связанные с экологией, которые пойдут в бюджет Красноярского края, которые бы компенсировали все это. Понятно, что у нас промышленный регион, что мы не бананы здесь выращиваем и все предприятия, которые находятся на территории Красноярского края, связаны с ущербом экологии. Комиссия должна поменять подходы к экологии со стороны законодателя. Очевидно, что плата за нанесение вреда экологии, плюсов экологии не приносит. Эти деньги растворяются в бюджетах, но не идут на улучшение экологической ситуации. Если я плачу как автомобилист налог, я понимаю, что на эти деньги строятся дороги. Если предприятие платит экологические сборы, очевидно, что эти деньги должны идти на улучшение экологической ситуации.

- Тебе не кажется, что градус информационного напряжения вокруг фигуры Александра Викторовича – пожары, экологические аварии, его высказывания – был бы снижен, если бы рядом с ним был человек масштаба Клешко, которого уже нет два года?

- Когда нет стороны, которая раскачивает ситуацию, то и на поводах никто не акцентируется. Очевидно, что быковцы на сегодняшний день после того, как Анатолий Петрович попал в СИЗО, негативные темы раскачивать не в состоянии. Сегодня же видно, что в крае присутствует сторона, заинтересованная в дискредитации имиджа губернатора. На это тратятся колоссальные деньги, но в последнее время все эти усилия пролетают мимо. Градус негатива снижается, в том числе и благодаря быстрой реакции административной команды. Любая имиджевая политика основана на том, чтобы не оправдываться, но четко давать комментарии по теме. Идеальный вариант: предупреждать риски, особенно когда присутствуют сторона, заинтересованая в подаче негативных сигналы. Иначе какие-то высказывания, которые у любого могут случиться, будут интерпретированы в негативном ключе. Многие высказывания, которые раскачиваются в том или ином контексте, может, и нормально выглядели в конкретной ситуации, и обиженных людей-то не было. Вырвать из контекста те или иные моменты очень легко, если есть заинтересованная сторона, любой политик понимает, что она будет это делать.

- Алексей Михайлович, если был бы жив, смог бы снизить градус напряжения вокруг Усса, в том числе во взаимоотношениях с представителями власти, СМИ?

- Алексей Михайлович был уникальной фигурой. Таких людей сейчас нет. У него была моментальная реакция, он глубоко разбирался во всех процессах, которые происходили, был в них погружен, четко чувствовал ситуацию. Такого человека сейчас нет. Никто его заменить не может на сегодняшний день.

- Это проблема Александра Усса?

- Это проблема любого политика крупного ранга, когда нет громоотвода. Ситуация при которой, кто-то хочет твоей отставки, стандартная для любого политика.

текст: Дмитрий Усков

фото: sobranie.info, Бурмистров А. В.