В Красноярке набирают новый состав молодежного правительства

В Красноярске открыт прием заявок от кандидатов в 7-ой состав молодежного правительства. Для участия необходимо направить заявку и пройти тестирование на сайте. Там содержатся задания на логику, эрудицию, знание основ законодательства и государственного управления.

По итогам первого этапа определят 150 лучших, которые пройдут собеседование. Победителям этого этапа предстоит представить программы развития, программы проектов молодежного правительства и проекты по профильному направлению комитетов.

Важное условие – возраст участников от 14 до 30 лет. Работать в новом составе победители заявочной кампании будут в течение двух лет.

Напомним, молодежное правительство Красноярского края было создано в 2009 году. Оно занимается подготовкой кадров, проектами и аналитической работой. Ключевые проекты – «Поколение-2030», губернаторский управленческий резерв, молодежная площадка «Энергия» в рамках СЭФ, молодежный Арктический форум «Арктика. Территория молодых».