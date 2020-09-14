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Красноярские выборы прошли при невысокой явке

Главная Политика
Красноярск
01:12 14 Сентября 2020
выборы, депутаты, совет
Автор: Sibnovosti.ru
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В Красноярском крае в 20:00 завершилось голосование по выборам глав администраций и депутатов разного уровня. Как сообщили в краевом избиркоме, жалоб, влияющих на результаты голосования, комиссия не получала.

Интерес избирателей оказался невысоким. В государственной автоматизированной системе «Выборы» явка указана на 18:00. Так, средняя явка на дополнительных выборах депутатов заксобрания края в одномандатных избирательных округах в Ачинске и Норильске составила 13,5%.

«На выборах в органы местного самоуправления уровня муниципальных районов и городских округов средняя явка на 18 часов составила 22%», - подсчитали также в избирательной комиссии Красноярского края. 

На выборах в ачинский горсовет к 18:00 проголосовало лишь 18,46% избирателей. В канский – 14,24%, в лесосибирский и сосновоборский – и вовсе 13%.

Фото: официальный интернет-портал мэрии и горсовета Ачинска

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