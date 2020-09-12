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В Красноярском крае продолжается досрочное голосование

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Красноярск
12:21 12 Сентября 2020
красноярск, выборы, голосование, день
Автор: Sibnovosti.ru
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В Красноярском крае 12 сентября продолжается досрочное голосование на муниципальных выборах, стартовавшее накануне. В регионе, как и на всей территории России, объявлен «день тишины» -   запрещена любая агитация за партии и кандидатов.

В Единый день голосования жителям края предстоит  избрать 65 глав сельских и городских поселений. Также выборы пройдут в представительные органы власти 35 муниципальных районов, 3 муниципальных округов, 11 городских округов, 21 городского поселения и более 350 сельских поселений. Жители Ачинска и Норильска будут выбирать двух новых депутатов заксобрания.

Всего в крае будут распределять 4418 депутатских мандатов.

Единый день голосования пройдет в России 13 сентября. Выборы разного уровня пройдут в 83 субъектах РФ, по их итогам будет замещено более 78 тыс мандатов и выборных должностей. В частности, в 18 субъектах проходят прямые выборы высших должностных лиц, в Ненецком и Ханты-Мансийском автономных округах глав должны избрать депутаты региональных заксобраний.

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