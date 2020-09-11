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Губернатор назначил шестого вице-премьера краевого правительства

Главная Политика
Красноярск
12:03 11 Сентября 2020
политика, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
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Губернатор Красноярского края Александр Усс назначил Николая Зуева на должность заместителя председателя правительства региона. 

«Таким образом, структура кабинета министров дополняется шестым вице-премьером, который будет курировать сферы промышленности, энергетики, ЖКХ, строительства и экологии, работу соответствующих министерств и их межведомственное взаимодействие», - сообщили в пресс-службе правительства. 

Николай Зуев - уроженец Минусинска. Он окончил экономический факультет КГУ. Занимал руководящие должности в сферах промышленности, энергетики и ЖКХ. С 2014 по 2019 годы Зуев работал гендиректором краевого предприятия «Красноярская региональная энергетическая компания». В 2018 году стал победителем конкурса «Лидеры России». 

В правительстве отметили, что новый вице-премьер приступит к своим обязанностям с 14 сентября.

Фото: kraseco24.ru

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