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Международная сеть TV BRICS проведет телепремьеру программы канала «Вместе РФ» в ЮАР

Главная Новости БРИКС
Красноярск
13:20 4 Августа 2022
мир, брикс, общество
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В ЮАР состоится международная премьера программы «Не иностранец» – проекта телеканала Совета Федерации «Вместе-РФ». Телепремьера организована в сотрудничестве с международной сетью TV BRICS.

9 августа на канале BRICS TV, который входит в медиахолдинг Moja Media Group (партнер сети TV BRICS в ЮАР), состоится показ первого выпуска – «Бразилия». Затем в августе будут показаны выпуски «Швейцария», «Великобритания» и «Италия».

Героиня премьерного фильма – Ана Ливия Араужо Эстевес родилась в городе Сан-Паулу, но сейчас живет и работает в Москве. Она журналист новостного агентства, ведущая радиостанции.

Проект «Не иностранец» – это истории о тех, кто любит Россию, для кого наша страна стала второй Родиной, кто приехал, сменил климат, образ жизни и постепенно стал русским.

Телеканал Совета Федерации «Вместе-РФ», партнер сети TV BRICS в России, – первый парламентский телеканал России, которому в 2023 году исполнится 10 лет.

В эфире «Вместе-РФ» не только новости, прямые трансляции, мнения авторитетных ньюсмейкеров, но и просветительские, научно-популярные программы, а также документальное кино.

TV BRICS – международная медиасеть, распространяющая контент стран-участниц объединения BRICS. Медиасеть включает одноимённый канал, блоки телевизионного вещания в Бразилии, России, Индии, Китае и ЮАР, а также информационный портал tvbrics.com. Объединённая редакция выпускает контент на русском, английском, китайском и португальском языках. Штаб-квартира расположена в Москве.

Международная сеть TV BRICS регулярно организует телевизионные и фестивальные премьеры программ и фильмов производства стран БРИКС на телеканалах, платформах, кинофестивалях партнеров сети TV BRICS в странах «пятерки». Благодаря партнерству с TV BRICS, фильмы и передачи российских кино- и телекомпаний становятся доступны национальной аудитории крупнейших СМИ Бразилии, Индии, Китая и ЮАР.

Так, например, в прошлом году тревел-шоу «Чек-лист», созданное TV BRICS совместно с Ростуризмом и сервисом путешествий Tutu.ru, вышло в эфире канала CGTN Русский Центрального телевидения Китая.

Кроме того, в рамках совместного проекта TV BRICS, телеканала «Продвижение» и Открытого фестиваля документального кино «РОССИЯ» на телеканале Moja Media (ЮАР) стартовали специальные показы российской кинодокументалистики.

Цикл программ «Российские звезды готовят блюда китайской кухни» TV BRICS и «Жэньминь жибао» был показан на платформе бразильского информагентства Metrópoles. 

Фото: istockphoto.com 

 

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