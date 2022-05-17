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Бизнесмены из РФ бесплатно поучаствуют в форуме стран БРИКС+

Главная Новости БРИКС
Красноярск
22:00 17 Мая 2022
брикс, форум
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Предприниматели из России смогут бесплатно участвовать в Международном форуме стран БРИКС+. цКвота на один регион – 28 человек. Заявки принимаются до 31 мая. Об этом сообщается на сайте Национального комитета по исследованию БРИКС.

«В связи с ситуацией в мире сотрудничество с арабскими, азиатскими, латиноамериканскими и африканскими странами считается одним из приоритетных направлений. Поэтому было принято решение выделить квоты на каждый субъект РФ», – сказал председатель Организационного комитета Михаил Черепанов.

На данный момент письма с приглашениями об участии в Форуме направлены главам всех регионов России, чтобы каждый субъект мог сформировать делегацию.

«Наша площадка станет эффективным инструментом для бизнеса и поможет найти новые контакты, связи и партнеров для будущего взаимодействия как в сфере экспорта-импорта, так и других направлений», – добавил Черепанов. Он также подчеркнул, что в 2022 к Форуму присоединятся 50 стран.

Организаторы ожидают 4 тысячи очных участников и 15 тысяч онлайн-подключений. Гибридный формат позволит провести более 160 сессий.

В рамках Форума пройдут мероприятия деловой программы, выставочная экспозиция, онлайн-сессии, а также досуговая программа: Международный муниципальный конкурс красоты «Мисс БРИКС» и Церемония награждения лауреатов премии «Меценат года стран БРИКС». Кроме того, событие включили в официальный календарь мероприятий председательства Китая в БРИКС, но проходить он будет в Санкт-Петербурге в КВЦ «Экспофорум» 24-25 ноября.

Фото: TV BRICS

Источник: TV BRICS

 

 

 

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