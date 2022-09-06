Раненый в Красноярском крае белый медведь прилетел в Москву

Белый медведь, который получил ранение при защите местного жителя Диксона от него, привезли в Москву.

Травмированного хищника сопровождали специалисты Росприроднадзора и сотрудники ГАУ «Московский зоопарк», чтобы он был под постоянным наблюдением.

Сегодня, 6 сентября, косолапый приземлился в московском аэропорту. Об этом на своем telegram-канале написали генеральный директор ГАУ «Московский зоопарк» Светлана Акулова.

— Мы встретили ее в грузовом терминале аэропорта, полёт перенесла нормально. Мы уже направляемся в зоопарк, после такой долгой дороги дадим животному передохнуть и восстановиться, после – приступим к лечению, — пишет Светлана Акулова.

Напомним, что информация с просьбой оказать содействие в спасении мишки поступила в Минэкологии от жителей Диксона несколько дней назад.

Фото: скриншот с видеозаписи Светланы Акуловой