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Раненый в Красноярском крае белый медведь прилетел в Москву

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Красноярск
17:30 6 Сентября 2022
общество, в красноярском крае, природа, происшествие, север, животные
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Белый медведь, который получил ранение при защите местного жителя Диксона от него, привезли в Москву.

Травмированного хищника сопровождали специалисты Росприроднадзора и сотрудники ГАУ «Московский зоопарк», чтобы он был под постоянным наблюдением.

Раненый в Красноярском крае белый медведь прилетел в Москву

Сегодня, 6 сентября, косолапый приземлился в московском аэропорту. Об этом на своем telegram-канале написали генеральный директор ГАУ «Московский зоопарк» Светлана Акулова.

— Мы встретили ее в грузовом терминале аэропорта, полёт перенесла нормально. Мы уже направляемся в зоопарк, после такой долгой дороги дадим животному передохнуть и восстановиться, после – приступим к лечению, — пишет Светлана Акулова.

Напомним, что информация с просьбой оказать содействие в спасении мишки поступила в Минэкологии от жителей Диксона несколько дней назад.

Фото: скриншот с видеозаписи Светланы Акуловой

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