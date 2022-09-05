Инспекторы Минэкологии Красноярского края спасают белого медведя

Инспекторы Минэкологии участвуют в спасении раненого белого медведя. Его перевезли из Диксона в Норильск. В северную столицу прибыли и московские специалисты, сотрудники Росприроднадзора, рассказали в министерстве экологии и рационального природопользования Красноярского края.

Информация с просьбой оказать содействие в спасении мишки поступила в Минэкологии на днях, инспекторы незамедлительно отправились на Диксон. Обездвиженного хищника обнаружили недалеко от домов. Его усыпили и на самолёте доставили в Норильск.

На Диксоне это уже второй выход белых медведей к людям. В июле благополучно закончилась история с белой медведицей. Московские специалисты провели необходимые процедуры и помогли медведице избавиться от металлической банки, застрявшей пасти.

Фото: © РИА Новости / Вера Костамо