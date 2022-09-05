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Инспекторы Минэкологии Красноярского края спасают белого медведя

Главная Общество
Красноярск
16:21 5 Сентября 2022
общество, норильск, север, медведь, помощь
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Инспекторы Минэкологии участвуют в спасении раненого белого медведя. Его перевезли из Диксона в Норильск.  В северную столицу прибыли и московские специалисты, сотрудники Росприроднадзора, рассказали в министерстве экологии и рационального природопользования Красноярского края.

Информация с просьбой оказать содействие в спасении мишки поступила в Минэкологии на днях, инспекторы незамедлительно отправились на Диксон. Обездвиженного хищника обнаружили недалеко от домов. Его усыпили и на самолёте доставили в Норильск. 

На Диксоне это уже второй выход белых медведей к людям. В июле благополучно закончилась история с белой медведицей. Московские специалисты провели необходимые процедуры и помогли медведице избавиться от металлической банки, застрявшей пасти.

Фото: © РИА Новости / Вера Костамо

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