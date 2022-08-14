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В Красноярском крае произошло второе за сутки ДТП в Рыбинском районе

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Красноярск
14:03 14 Августа 2022
происшествия, в красноярском крае, дтп, автобус
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В Рыбинском районе из-за столкновения рейсового автобуса и легкового автомобиля погибли два человека.

Сегодня, 14 августа, в 06.30 на 26 км автомобильной дороги «Заозерный-Агинское» столкнулись пассажирский «ПАЗ» и легковушка «Сузуки Аэрио». По предварительной информации, 35-летний водитель иномарки, двигаясь со стороны село Агинское, выехал на встречку, где столкнулся с рейсовым автобусом 524 «Заозерный-Станция Саянская». Автобус ехал со стороны Заозерного.

В Красноярском крае произошло второе за сутки ДТП в Рыбинском районе

В итоге из-за ДТП 58-летний пассажир автобуса, который не пристегнулся ремнём безопасности, и водитель легкового автомобиля погибли на месте инцидента. В настоящее время на месте работает полиция, которая устанавливает все обстоятельства происшествия.

В Красноярском крае произошло второе за сутки ДТП в Рыбинском районе

Ранее при перевозке беременной женщины в санитарной машине произошло смертельное ДТП в Рыбинском районе.

Фото: ГИБДД по Красноярскому краю

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