В Красноярском крае произошло второе за сутки ДТП в Рыбинском районе

В Рыбинском районе из-за столкновения рейсового автобуса и легкового автомобиля погибли два человека.

Сегодня, 14 августа, в 06.30 на 26 км автомобильной дороги «Заозерный-Агинское» столкнулись пассажирский «ПАЗ» и легковушка «Сузуки Аэрио». По предварительной информации, 35-летний водитель иномарки, двигаясь со стороны село Агинское, выехал на встречку, где столкнулся с рейсовым автобусом 524 «Заозерный-Станция Саянская». Автобус ехал со стороны Заозерного.

В итоге из-за ДТП 58-летний пассажир автобуса, который не пристегнулся ремнём безопасности, и водитель легкового автомобиля погибли на месте инцидента. В настоящее время на месте работает полиция, которая устанавливает все обстоятельства происшествия.

Ранее при перевозке беременной женщины в санитарной машине произошло смертельное ДТП в Рыбинском районе.

Фото: ГИБДД по Красноярскому краю