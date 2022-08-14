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В ДТП под Красноярском погибла медсестра

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Красноярск
11:16 14 Августа 2022
происшествия, общество, дтп, в красноярском крае
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В Красноярском крае 13 августа при перевозке беременной женщины в санитарной машине произошло смертельное ДТП.


Инцидент случился в Рыбинском районе, когда водитель скорой ехал из села Большие Ключи и не предоставил преимущество водителю грузовой «Скании» с прицепом.

В ДТП под Красноярском погибла медсестра


Отметим, что скорая медицинская помощь везла беременную девушку в больницу. При столкновении в спецавтомобиле погибла медицинская сестра. Водитель и пациентка получили приличные травмы. Полиция обследовала место ДТП для выяснения всех обстоятельств происшествия. Расследование продолжается. 

Напомним, что в этот же день произошло ДТП с участием внедорожника Lexus.

Фото: соцсети "ЧП Красноярск"

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