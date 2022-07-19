В Красноярском крае Lada Priora сбила двух детей

Накануне вечером в селе Дзержинское автомобиль «Лада Приора» сбил двух школьников 8 и 14 лет. Как сообщили в пресс-службе полиции, дети доставлены в больницу.

После задержания водитель автомобиля пояснил, что в день ДТП он употреблял спиртные напитки, после чего поехал домой. Двигаясь по улице Краснопартизанская, он выехал на обочину, где шли дети. Осознав, что случилось, он спрятался у своей знакомой в деревне Усолка.

В отношении водителя составлены административные материалы, а также возбуждено дело по статье 12.24 КоАП РФ. Все собранные материалы дела переданы в суд для принятия решения. Ранее мужчину уже привлекали к ответственности за вождение в нетрезвом виде.

Фото: © РИА Новости / Алексей Мальгавко