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В Красноярском крае Lada Priora сбила двух детей

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Красноярск
14:30 19 Июля 2022
в красноярском крае, дтп, дети
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Накануне вечером в селе Дзержинское автомобиль «Лада Приора» сбил двух школьников 8 и 14 лет. Как сообщили в пресс-службе полиции, дети доставлены в больницу.

После задержания водитель автомобиля пояснил, что в день ДТП он употреблял спиртные напитки, после чего поехал домой. Двигаясь по улице Краснопартизанская, он выехал на обочину, где шли дети. Осознав, что случилось, он спрятался у своей знакомой в деревне Усолка.

В отношении водителя составлены административные материалы, а также возбуждено дело по статье 12.24 КоАП РФ. Все собранные материалы дела переданы в суд для принятия решения. Ранее мужчину уже привлекали к ответственности за вождение в нетрезвом виде.

Фото: © РИА Новости / Алексей Мальгавко

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