Строительство многоэтажных домов на берегу реки Кача в Солонцах признано незаконным

Строительство многоквартирных домов в Солонцах могут признать незаконным. Как сообщили в пресс-службе прокуратуры края, администрация Емельяновского района выдала компании ООО «Специализированный застройщик „Солонцыжилстрой“» разрешение на строительство 4-этажных домов на берегу реки Кача. Эта территория относится к водоохранной. В результате работ изменилось русло ручья Нанжуль.

Помимо этого, компания не согласовывала стройку с Росрыболовством и не проводила расчёт вреда биоресурсам.

«Кроме того, земельные участки предоставлены администрацией Солонцовского сельсовета в 2016 году в аренду и собственность в нарушение земельного законодательства», — рассказали в прокуратуре.

Прокуратура внесла представление и.о. главы Емельяновского района и генеральному директору строительной организации. Было возбуждено административное дело по статье 8.48 КоАП РФ. В суд направлен иск с требованием о признании незаконными договоров купли-продажи земельных участков, а также запрете привлекать средства дольщиков для продолжения строительства.

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