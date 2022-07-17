В Ачинске пенсионерка зарезала покупателя своей бывшей квартиры

В Ачинске пенсионерка убила нового хозяина своей квартиры. Как сообщили в пресс-службе регионального следкома, в 2021 году квартиру женщины выставили на торги за неуплату кредитов. Потерпевший купил недвижимость и позволил бывшей владелице какое-то время в ней жить.

16 июля подозреваемая встретилась с мужчиной, чтобы обсудить вопросы её дальнейшего проживания. Входе разговора в салоне автомобиля между ними вспыхнул конфликт. Женщина достала из дамской сумочки кухонный нож и ударила потерпевшего в шею и грудь. Водитель тут же поехал в больницу, однако добравшись до места он скончался..

К настоящему времени женщина задержана, решается вопрос о заключении её под стражу. Возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ.

Фото: © РИА Новости / Алексей Сухоруков