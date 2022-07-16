В нацпарке «Красноярские Столбы» мужчина погиб при падении со скалы

Ранним субботним утром, 16 июля, в национальном парке «Красноярские Столбы», с Первого Столба упал мужчина.



По информации от Агентства ГО и ЧС по Красноярскому краю, спасти пострадавшего не удалось.

Пои информации спасателей, во время отдыха мужчина 1988 года рождения находился на Первом Столбе в нацпарке «Красноярские Столбы» и сорвавшись с него разбился. Экстренные службы прибыли на место происшествия с медиками, но спасти мужчину не вышло. Врачи констатировали смерть на месте инцидента.

Краевые спасатели в свою очередь напоминают любителям отдохнуть активно на природе не ходить на подобные территории без спецподготовки и снаряжения. Также они не рекомендуют покорять вершины нацпарка «Красноярские Столбы без должного оборудования и сноровки.

Напомним, что ранее 13 студентов СФУ пришлось эвакуировать с Первого столба в Красноярске, а всего за прошедшие сутки пострадали три человека на скалах нацпарка.

Фото: Агентство ГО И ЧС Красноярского края