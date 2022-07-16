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В нацпарке «Красноярские Столбы» мужчина погиб при падении со скалы

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Красноярск
12:33 16 Июля 2022
происшествия, общество, красноярск, гора, заповедник
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Ранним субботним утром, 16 июля, в национальном парке «Красноярские Столбы», с Первого Столба упал мужчина.


По информации от Агентства ГО и ЧС по Красноярскому краю, спасти пострадавшего не удалось. 

Пои информации спасателей, во время отдыха мужчина 1988 года рождения находился на Первом Столбе в нацпарке «Красноярские Столбы» и сорвавшись с него разбился. Экстренные службы прибыли на место происшествия с медиками, но спасти мужчину не вышло. Врачи констатировали смерть на месте инцидента.

Краевые спасатели в свою очередь напоминают любителям отдохнуть активно на природе не ходить на подобные территории без спецподготовки и снаряжения. Также они не рекомендуют покорять вершины нацпарка «Красноярские Столбы без должного оборудования и сноровки.

Напомним, что ранее 13 студентов СФУ пришлось эвакуировать с Первого столба в Красноярске, а всего за прошедшие сутки пострадали  три человека на скалах нацпарка.

Фото: Агентство ГО И ЧС Красноярского края

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