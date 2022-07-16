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Пропавших при сплаве по Мане мать и дитя нашли

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Красноярск
11:52 16 Июля 2022
происшествия, общество, в красноярском крае, туризм, туристы, полиция
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Женщина 33-х лет и ее 12-летняя дочь вышли на связь в Красноярском крае. Они сплавлялись на лодках по Мане.

Отметим, что отправились туристы в путь еще 12 июля. Спустя трое суток похода потерянные туристы вышли на связь, пишет пресс-служба ГУ МВД по Красноярскому краю. На данный момент их жизни и здоровью ничего не угрожает.

В социальных сетях в комментариях под постом о пропаже матери и малолетнего ребенка красноярцы отмечают, что рано подняли панику. Путь там неблизкий, а связь на местности плохая.

Напомним, что 12 июля на сплаве в Красноярском крае по реке Мана объявили о пропаже матери и дочки. Туристы уплыли на трех связанных между собой лодках от поселка Нарва вниз по течению. Люди планировали добраться до Берети.

О пропаже туристов заявила жительница Шарыповского района, которая сообщила в полицию о невыходе на связь отряда. Правоохранители обследовали территорию поселков по течению (Нарва, Большой и Малый Унгут, Жержул, Урман). Но в итоге "потеряшки" сами не вышли на связь.
 

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