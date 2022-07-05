В Красноярском крае рецидивист украл у товарища старинную икону

В Красноярском крае ранее судимый мужчина украл у знакомого старинную икону.

Как рассказали в краевой полиции, образ был написан во второй половине 19 века и имеет особое культурное значение для Приенисейской Сибири. Стоимость лика святых составляет 90 тысяч рублей. В день кражи хозяин иконы и похититель распивали вместе спиртное в одном из сёл Енисейского района. Пока владелец иконы отлучился в другую комнату своего дома, его товарищ совершил кражу.

После задержания воришка рассказал, что намеревался продать "Святую Троицу". В отношении похитителя возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ. Ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Фото: © пресс-служба ГУ МВД по региону