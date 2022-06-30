Вблизи Сосновоборска велосипедисты встретили медведя

Недалеко от посёлка Подгорный вблизи Сосновоборска встретили медведя. Сообщение появилось в группе сосновоборской газеты «Рабочий» во «ВКонтакте».

Сообщается, что с косолапым встретились участники городского велоклуба, во время поездки по маршруту. Спортсмены рассказали, что «рванули домой со всех сил» как только увидели медведя.

Жителей Сосновоборска и любителей прогулок в этих местах предупредили о возможном выходе животного к людям. Напомним, 23 июня в Лесосибирске застрелили вышедшего к людям медведя.

Фото: © РИА Новости / Екатерина Серых