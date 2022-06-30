30 июня
Красноярск
погода +30 °C
51.16
 
€ 53.86
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

Вблизи Сосновоборска велосипедисты встретили медведя

Главная Происшествия
Красноярск
11:45 30 Июня 2022
в красноярском крае, медведь
версия для печати Ico_print

Недалеко от посёлка Подгорный вблизи Сосновоборска встретили медведя. Сообщение появилось в группе сосновоборской газеты «Рабочий» во «ВКонтакте».

Сообщается, что с косолапым встретились участники городского велоклуба, во время поездки по маршруту. Спортсмены рассказали, что «рванули домой со всех сил» как только увидели медведя.

Жителей Сосновоборска и любителей прогулок в этих местах предупредили о возможном выходе животного к людям. Напомним, 23 июня в Лесосибирске застрелили вышедшего к людям медведя.

Фото: © РИА Новости / Екатерина Серых

Происшествия / НОВОСТИ
Новости Красноярска: В Якутии разбился вертолет Ми-8

В Якутии разбился вертолет Ми-8

30 Июня 2022 г.
Погибших нет
Новости Красноярска: Жителей Ачинска предупреждают от новой схеме обмана

Жителей Ачинска предупреждают от новой схеме обмана

30 Июня 2022 г.
Аферисты предлагают за деньги сняться в кино
Новости Красноярска: В одном из реабилитационных центров Красноярского края нашли экстремистскую литературу

В одном из реабилитационных центров Красноярского края нашли экстремистскую литературу

30 Июня 2022 г.
Книги передали на исследование
Новости Красноярска: В Омске маршрутка насмерть сбила мужчину на переходе

В Омске маршрутка насмерть сбила мужчину на переходе

30 Июня 2022 г.
От полученных травм пешеход скончался на месте
Новости Красноярска: Жительница Канска напала на девушку в автобусе

Жительница Канска напала на девушку в автобусе

29 Июня 2022 г.
Видео драки появилось накануне в социальных сетях
Новости Красноярска: В Бурятии в ДТП пострадали четыре человека

В Бурятии в ДТП пострадали четыре человека

29 Июня 2022 г.
В больницу попали оба водителя, женщина и ребёнок
Новости компаний
29/06
Что такое диверсификация и для чего она нужна?
24/06
Пиломатериалы для строительства
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: 28 июня в Красноярске ожидаются ливни, грозы, град и сильный ветер

28 июня в Красноярске ожидаются ливни, грозы, град и сильный ветер

27 Июня 2022 г.
Ветер местами до 25 м/с
Новости Красноярска: В Красноярске глава подразделения РЖД за взятку в четырые миллиона рублей отправится в колонию на четырые года

В Красноярске глава подразделения РЖД за взятку в четырые миллиона рублей отправится в колонию на четырые года

26 Июня 2022 г.
Почти 2 млн рублей вернули в собственность РФ
Новости Красноярска: Подержанные трамваи, автобусы и вагоны метро отправят из Москвы в Новосибирск

Подержанные трамваи, автобусы и вагоны метро отправят из Москвы в Новосибирск

26 Июня 2022 г.
Договоренность о передаче подержанного транспорта уже достигнута
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 73
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2022 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Ларионова Т.Н. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-61356 от 07.04.2015
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru