Жительница Бурятии отдала всю пенсию мошенникам

Мошенники рассказали пенсионерке из Бурятии о дополнительных выплатах к пенсии и выманили у неё 42 тысячи рублей. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.

Поняв, что её обманули, пенсионерка обратилась в полицию. Женщина рассказала правоохранителям, что ей пришло по одной из популярных соцсетей сообщение от подруги о том, что можно получить выплаты согласно вышедшему накануне указу президента РФ. Для этого необходимо лишь предоставить «приятельнице» данные с лицевой и оборотной сторон банковских карт.

«После того как потерпевшая передала данные, с двух её банковских карточек были списаны почти 42 тысячи рублей», – комментируют в пресс-службе ведомства.

Оказалось, что от лица подруги писали мошенники, взломавшие её страницу в соцсетях. Было возбуждено уголовное дело.

Фото: © РИА Новости / Михаил Воскресенский