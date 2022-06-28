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В Иркутске на теплых озерах утонул шестиклассник

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Красноярск
20:55 28 Июня 2022
иркутск, дети, смерть
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В Иркутске 13-летний школьник утонул на теплых озёрах в районе улицы Старокузьмихинская. Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону, подросток отдыхал со своими друзьями. 

Прокуратура региона и СК организовали проверку по случившемуся. По их итогам будет принято процессуальное решение. В ведомствах напомнили, что находясь рядом с водоёмом родители должны с особым вниманием следить за ребёнком, а также снабдить его средствами защиты в виде спасательных жилетов.

В случае нахождения ребенка одного вблизи воды, полиция составит административный протокол и передаст его в комиссию, чтобы привлечь к ответственности взрослых.

Фото: © РИА Новости / Владимир Астапкович

 
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