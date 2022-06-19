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В Красноярском крае прямо на поминках взорвался газовый балон

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Красноярск
12:25 19 Июня 2022
в красноярском крае, общество, происшествия, несчастный случай
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Газовый балон прервал поминки в поселке Большие пруды в Сухобузимском районе. Он взорвался.

По информации ГУ МВД России по Красноярскому краю, из-за взрыва пострадало четыре человека. А произошел инцидент в субботу, 18 июня.
 
В происшествии получили травмы четверо взрослых человек, которые находились в доме. На данный момент краевая полиция выясняют все обстоятельства сложившейся ситуации. 
 
В МЧС России по Красноярскому краю также поделились информацией об инциденте. Спасатели пишут, что взрыв произошел в подвале частного дома, а само строение не пострадало, пожара, кстати, тоже не было.

«КП Красноярск» сообщает, 18 июня в дом пришли четыре человека, чтобы устроить поминки по погибшему от удушения газом в собственном подвале. Все участники мероприятия выпили и были не трезвы. После они решили открыть подвал и зажечь спичку, чтобы осмотреть подполье, а уже после этого произошла детонация и взрыв.

В Красноярском крае прямо на поминках взорвался газовый балон

Два участника эксперимента со спичкой находятся в состоянии средней степени тяжести, а еще два человека — в тяжелом. 

Фото: krsk.kp.ru

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