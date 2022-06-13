Главврач онкодиспансера Омска Дмитрий Маркелов спас юную омичку во время массовых мероприятий

В Омске 12 июня у памятника Труженикам тыла собрались более 500 стройотрядовцев, чтобы открыть 3-й трудовой сезон. И одной из участниц парада стало плохо. Она потеряла сознание.

Благо на мероприятии оказался главврач омского онкодиспансера Дмитрий Маркелов, который оперативно оказал первую помощь.

«На мой взгляд, сказалось несколько факторов: волнение, отсутствие головного убора, возможно, и увлечение диетами. Впереди лето, и подобное возможно почти с каждым, кто не будет принимать меры предосторожности. Снижают риск перегреться правильный питьевой режим, свободная, хорошо продуваемая одежда из натуральных тканей и головной убор», — рассказал Маркелов в своём telegram-канале.

Маркелов добавил, что перед торжественными мероприятиями нужно обязательно есть и ходить на них голодным.

Фото: соцсети Дмитрия Маркелова