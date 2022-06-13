В Красноярском крае 13-летний мальчик отказался помогать по хозяйству и убежал из дома

В Иланском районе вечером, 11 июня, молодой парень решил уйти из дома и не вернулся. На его поиски отправилась поисковая группа из 18 полицейских.

После проверки полицейскими возможных мест нахождения подростка его нашли днем 12 июня, прячущимся в подъезде другого дома. Парнишка прокомментировал свой побег нежеланием помогать дома по хозяйству.

Оказалось, что ранее малолетний мальчик уже сбегал и стоит на профилактическом учете. На данный момент полиция решает вопрос о временном помещении подростка в госучреждение.

Фото: © РИА Новости / Владимир Астапкович