В Красноярском крае нарушитель ПДД пытался откупиться от инспекторов ДПС шаурмой

В Туве 30-летний нарушитель правил дорожного движения пытался откупиться едой от полицейских. Сообщается. что мужчина, нарушивший правила, уроженец одного из государств СНГ.

Сотрудники ДПС остановили его Nissan Vanette заметив неладное, но водитель отказался проходить медосвидетельствование. Вследствие разговора выяснилось, что машиной он управлял без водительского удостоверения.

А позже в ходе беседы с инспекторами он признался, что работает поваром, а поэтому может на следующий день бесплатно накормить их шаурмой или вкуснейшим дёнером. Кроме вкусного обеда для правоохранителей, он настойчиво хотел передать полицейским тысячу рублей.

Но доблестные гаишники отказались от его предложения и настоятельно попросили нарушителя выйти из авто и составить протокол за попытку дачи взятки.

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