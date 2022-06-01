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Жительница Минусинска рассказала, почему избила своего сына

Главная Происшествия
Красноярск
20:01 1 Июня 2022
общество, полиция, красноярск
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Жительница Минусинска, избившая своего сына на камеру, рассказала о причинах своего поступка. Видео допроса опубликовали полицейские.

Нерадивая мать рассказала следователю, что «была в состоянии аффекта» и «не могла управлять своими эмоциями»:

Скажите, для какой цели вы наносили удары своему ребенку? Почему вы снимали это на видеокамеру своего мобильного телефона?

– Потому что я не могла управлять своими эмоциями. Наступил момент того, что я просто не могла управлять собой.

Напомним, что сотрудники прокуратуры обнаружили в сети интернет два видео, на которых женщина несколько раз бьёт полуторогодовалого ребёнка и выражалась нецензурной бранью. В ходе следствия было установлено, что минусинка хотела отправить отснятые видеоролики бывшему мужу. В Следственном комитете рассказали, что она делала это на фоне личной неприязни из-за развода.

Было возбуждено уголовное дело по ст. 156 УК РФ. Ребёнка у женщины изъяли и поместили в учреждение здравоохранения для прохождения обследования.

Фото: © РИА Новости / Мария Девахина

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