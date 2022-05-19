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Загрызшую в Красноярске 5-летнего мальчика собаку забрали в приют

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Красноярск
14:35 19 Мая 2022
красноярск, скр
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Собаку, которая закрыла 5-летнего мальчика в красноярской Покровке, поместили приют. Напомним, что трагедия случилась 18 мая. Тело ребёнка нашёл его отец в ограде частного дома по улице Каурова. По данным СК, мальчик решил поиграть с псом и в какой-то момент собака укусила его в шею, повредив сонную артерию. Погибший ребенок был единственным в семье.

Сразу после происшествия собаку поместили на пожизненное содержание в спецприемник в Березовском районе. Родители мальчика рассказали, что взяли пса 8 месяцев назад у человека, представившегося волонтёром, который раздавал животных из приюта. Сейчас его личность устанавливается.

Расследование уголовного дела по статье 109 УК РФ продолжается.

Фото: © krk.sledcom.ru

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